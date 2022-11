Juve-PSG, Allegri cambia ancora modulo: c’è Fagioli

Juve-PSG potrebbe sancire il passaggio ufficiale dei bianconeri in Europa League. Occhio, però, alle spiacevoli sorprese: servirà battere il PSG o sperare che il Maccabi non vada oltre lo stesso risultato dei bianconeri

Allegri rivoluzionerà ancora una volta la Juventus considerate anche le diverse assenze per infortunio. Non ci saranno Bremer e Di Maria, i quali hanno svolto lavoro differenziato, ma potrebbero tornare a disposizione solamente in vista della sfida contro l’Inter.

Non sarà del match neanche Vlahovic, fermo ai box per una leggera pubalgia. L’attaccante serbo spera di potere recuperare per la super sfida dell’Allianz Stadium contro l’Inter. Lo staff medico bianconero non forzerà i tempi di recupero, ma trapela grande ottimismo in casa Juve.

Contro il PSG ci sarà spazio per un insolito 3-5-1-1 con Miretti in appoggio a Milik, unica punta. Solo tribuna per Kean (infortunato), mentre in difesa scelte obbligate per Allegri considerata la squalifica di Danilo.

Juve-PSG, le probabili formazioni: Fagioli dal primo minuto

Dopo il primo gol in Serie A timbrato contro il Lecce, il tecnico bianconero deciderà di puntare ancora su Fagioli. L’ex Cremonese agirà da regista con Locatelli e Rabiot interni di centrocampo. Miretti, come detto, sarà avanzato nel ruolo di trequartista alle spalle di Milik. Sono attese novità dall’ultima rifinitura prima del calcio d’inizio: difficilmente Allegri cambierà qualcosa rispetto alle ultime indiscrezioni. Di seguito le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore: Allegri.

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha; Soler; Messi, Mbappé. Allenatore: Galtier.