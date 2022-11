Juve, l’annuncio di Allegri gela i tifosi: tornerà solo nel 2023

La Juve domani giocherà contro il PSG, ma Allegri ha già dato un annuncio importantei ai tifosi bianconeri.

Dopo la vittoria contro il Lecce di sabato scorso, la Juventus domani sarà impegnata nell’ultima gara della fase a gironi della Champions League. I bianconeri, infatti, domani sera scenderanno in campo all’Allianz Stadium per sfidare il PSG di Messi, Mbappé e compagni.

La Juventus è già uscita dalla massima competizione europea, ma ha comunque qualcosa da giocarsi contro il team parigino. I bianconeri, infatti, nonostante i soli tre punti rimediati nelle prime cinque gare, posso ancora ‘retrocedere’ in Europa League.

Per partecipare ai play-off di febbraio della seconda competizione europea per club, infatti, alla Juventus potrebbe bastare perdere contro il PSG con pochi gol di scarto, visto che ha un grande vantaggio di differenza reti contro il Maccabi Haifa. Tuttavia per tutto l’ambiente bianconero è arrivata un’altra doccia gelata.

Juve, l’annuncio di Allegri che ha gelato i tifosi: “Chiesa tornerà nel 2023”

Massimiliano Allegri, infatti, ha annunciato in conferenza stampa che Federico Chiesa ritornerà nel 2023: “A parte Locatelli non recuperiamo nessuno per questa sera. Per l’Inter, invece, avremo a disposizione Di Maria e Bremer, mentre Paredes, se dovesse andare tutto bene, tornerà per la gara contro il Verona”.

Oltre a Pogba, quindi, anche Chiesa tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri nel 2023. In questi giorni, infatti, si era parlato di un ritorno del giocatore italiano per la sfida contro il Verona di Bocchetti, ma tutto l’ambiente bianconero, sfortunatamente, deve aspettare il suo rientro l’anno prossimo.