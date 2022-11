“Gravissimo errore”: caos Juventus-Pogba, il verdetto è davvero pesante

La Juventus sarà attesa domani in campo contro il PSG e poi domenica sera contro l’Inter in campionato: arriva nel frattempo il verdetto su Pogba.

La Juventus domani sera giocherà in casa contro il PSG e domenica, sempre all’Allianz Stadium, ospiterà l’Inter per il Derby d’Italia. Il nuovo infortunio rimediato da Paul Pogba non gli permetterà di scendere in campo per questi due match. E proprio su di lui è arrivato un verdetto netto.

È stato infatti l’ex medico della Nazionale Italiana, Enrico Castellacci, a parlare delle condizioni di Pogba. Il suo discorso, ai microfoni di ‘TV Play’, ha riguardato prima di tutto il problema dei tanti stop: “Il tema degli infortuni va discusso seriamente. Questo è un anno particolare, con i Mondiali che si disputano durante la stagione e non d’estate, la preparazione estiva delle squadre non è stata adeguata”.

“Tutti hanno cercato – ha continuato – di avere al meglio i giocatori nella prima parte di stagione proprio in vista della pausa. Questo ha comportato delle ricadute a livello muscolare per molti giocatori”. Poi il verdetto sul centrocampista bianconero.



Juventus, Enrico Castellacci parla dell’infortunio di Pogba: per lui è stato commesso un errore gravissimo

Così Enrico Castellacci ha parlato a ‘TV Play’ più nello specifico della situazione legata a Paul Pogba: “Quando un giocatore ha tanti anni di carriera alle spalle diventa più fragile. È risaputo che l’attività agonistica ad alti livelli per tanto tempo comporti dei problemi di usura”. “Nel caso di Pogba è stato commesso un gravissimo errore: andava operato immediatamente”, ha affermato.

“Ero certo – ha proseguito il professore – che avrebbe rischiato di perdere tempo e anche i Mondiali. Il menisco esterno va operato subito, lui ha sbagliato a seguire la terapia conservativa”.

“L’infortunio muscolare – ha concluso – accusato è legato proprio a un ginocchio non perfettamente a posto e non operandosi subito ha fatto un danno enorme alla Juventus. Oltre che alla Nazionale francese”.