Pioli porta il Milan agli ottavi di Champions, Allegri centra l’Europa League

Milan-Salisburgo e Juventus-Paris Saint-Germain sono finite da pochi istanti: i risultati delle italiane in Champions League.

Milan-Salisburgo è finita da pochi istanti. Stesso discorso anche per Juventus-Paris Saint-Germain. Serata agrodolce per le italiane in Champions League, con i rossoneri che battono gli austriaci e conquistano il secondo posto nel girone E. Decisivi i due gol di Giroud, la rete di Krunic e il gol di Messias che regalano a mister Pioli il 4-0 finale.

La Juventus di Max Allegri, invece, sbatte contro il Paris Saint-Germain di Cristophe Galtier all’Allianz Stadium e crolla: l’1-2 sorride ai transalpini che conquistano la testa del girone e condanna la Juve alla sconfitta.

Italiane in Champions: Milan agli ottavi, Juve in Europa League

Il Milan archivia con semplicità la pratica Salisburgo e grazie al 4-0 firmato da Olivier Giroud, Rade Krunic e Junior Messias approda agli ottavi di finale del torneo europeo. I bianconeri di Massimiliano Allegri, invece, escono sconfitti anche contro il Paris Saint-Germain di Galtier. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri vengono affossati da Mbappé e Nuno Mendes. L’1-2 finale vale il terzo posto in elenco per i piemontesi che, adesso, retrocedono in Europa League.

Agnelli getta lo sguardo anche su Maccabi Haifa-Benfica. Il match è concluso 1-5: un risultato positivo per i bianconeri che, grazie al passo falso degli israeliani evitano di finire al quarto posto in elenco.

Classifica Girone Milan

Chelsea 13 punti Milan 10 punti Salisburgo 6 punti Dinamo Zagabria 4 punti

Classifica Girone Juventus