Fiorentina dominante col Riga: è 3-0 in Conference League

La sintesi di Riga-Fiorentina, ultimo match della fase a gironi di Conference League, concluso in goleada dalla squadra di mister Italiano.

Una goleada della Fiorentina ha portato la formazione italiana a concludere da seconda del girone la sua avventura in Conference League. Un tris rifilato al Riga, concludendo così la prima parte d’avventura internazionale della stagione.

La squadra di casa si è presentata sul terreno di gioco schierata col 3-4-2-1, composto da: Steinbors – Dubra, Stuglis, Lipuscek – Vlakunin, Zjuzins, Saric, Maksimenko – Simkovic, Rakels – Ilic. All.: Morosz

A disp.: Cerniauskas, Nerugals, Zaleiko, Sorokins, Varslavans, Mares, Friesenbichler, Bill, Emerson.

La Fiorentina ha risposto col 4-3-3 fatto da Terracciano – Venuti, Quarta, Igor, Terzic – Bonaventura, Mandragora, Barak – Ikone, Cabral, Saponara. All.: Italiano

A disp.: Gollini, Bianco, Biraghi, Di Stefano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Zurkowski, Duncan, Maleh, Jovic, Kouame.

Conference League, Riga-Fiorentina 0-3: la sintesi del match

Primo tempo praticamente a senso unico. Al 7′ la Fiorentina ha conquistato il primo vantaggio con Barak. Il giocatore è andato di testa da centro area e ha indirizzato la sfera, servita da Riccardo Saponara, nell’angolo in basso a sinistra. Qualche minuto dopo chance anche per Bonaventura che non centra la rete. Blandi i ritmi del match, mentre il Riga si vede soltanto al 43′: Mares crossa dalla sinistra e Ilic svetta in area, ma la sfera finisce sulla traversa. La risposta della Viola è la seconda rete. Al 44′ corner e colpo di racco di Barak, che favorisce la rete di Cabral. I primi 45′ si chiudono con il tris della Fiorentina: azione personale di Saponara, il cui destro all’incrocio dei pali da 20 m è perfetto. Squadre negli spogliatoi.