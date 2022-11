“Io di seconda fascia? Capite poco…”: l’ex Inter spiazza tutti

La Serie A riparte domani sera con la 13^ e nel frattempo sono arrivate anche dichiarazioni ben precise: il pensiero dell’ex Inter è chiaro.

Con il weekend alle porte, la Serie A si prepara a ripartire. La 13^ giornata, infatti, prenderà il via già nella serata di domani. Impegni importanti attendono gli appassionati del campionato italiano di massima serie.

La Serie A manderà, quindi, in scena già nella serata di domani l’Udinese contro il Lecce. Poi via via arriveranno tutti gli appuntamenti, che si concluderanno domenica sera con il Derby d’Italia tra Juventus e Inter.

Dal canto suo il Sassuolo scenderà in campo in casa dell’Empoli. Ex della gara sarà Andrea Pinamonti, arrivato nel club neroverde con grandi aspettative. Il suo pensiero sulla propria carriera e sulle proprie qualità è chiaro. Queste le parole rilasciate proprio dall’attaccante nel corso di un’intervista.

Inter, l’ex Pinamonti è sicuro delle proprie qualità e dei propri obiettivi: “Sono uno dei pochi a cui è capitato”

Così Andrea Pinamonti ha, quindi, parlato ai microfoni del ‘Quotidiano autonomo del Trentino’: “Sto bene al Sassuolo. E, no, non sono di passaggio. Il club ha investito molto per avermi e qui ho tante aspettative. Voglio conquistarle ma con testa perché le ambizioni, a volte, possono diventare dei limiti”.

“Non sono – ha aggiunto sicuro – un attaccante da seconda fascia. Chi mi considera da seconda fascia credo capisca poco o nulla. Sapete quanti ragazzi fanno il mio stesso percorso, ma poi in Serie A non ci arrivano? Oppure la raggiungono ma tornano subito indietro?”. E ha poi concluso affermando: Credo di essere uno dei pochi giovani a cui è capitato di passare dalle giovanili alla Serie A, senza essere mai stati in B”.