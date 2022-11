“Decisione entro sabato”: Lazio, svolta sul rientro di Immobile

Questa giornata andrà in scena, per la Serie A, anche il Derby della Capitale: i biancocelesti sperano nel recupero last minute di Immobile.

Si sta avvicinando a grandi falcate la 13^ giornata di Serie A, che porterà con sé importanti appuntamenti. Uno tra questi sarà sicuramente il sentitissimo Derby della Capitale. La Roma ospiterà la Lazio all’Olimpico, con i biancocelesti che sperano nel recupero last minute.

La Roma, quindi, per questo weekend calcistico ospiterà i cugini della Lazio per mettere in scena uno dei derby più sentiti del campionato italiano di massima serie. I biancocelesti non avranno sicuramente con sé Milinkovic-Savic squalificato, ma sperano nel recupero lampo di Ciro Immobile.

L’attaccante sta lavorando intensamente per poter essere a disposizione della squadra in vista di questo importante match. Le ultime su di lui e sulle condizioni del suo infortunio sono arrivate dalla redazione del ‘Corriere dello Sport’.

Roma-Lazio, Immobile corre verso il Derby della Capitale: le ultime sulla lesione alla coscia

Inizialmente, dopo l’infortunio rimediato contro l’Udinese il 16 ottobre, per Ciro Immobile erano stati ipotizzati tempi di recupero molto lunghi. Poi però l’infortunio è risultato meno grave del previsto e l’attaccante ce la sta mettendo tutta per essere a disposizione di Sarri contro la Roma. Anche quest’oggi, con la Lazio impegnata in Europa League, il capitano biancoceleste si sta allenando a Formello.

Come riferito allora dal ‘Corriere dello Sport’: “Ieri il bomber della Lazio ha corso sul campo. E si è allenato in palestra tra scatti, esercizi sulla forza e pallone. La lesione alla coscia è alle spalle, sta cercando di anticipare il rientro per mettersi a disposizione per domenica“.

“Lo staff medico – viene scritto in conclusione sul ‘Corriere dello Sport’ – lo rivaluterà domani. Al rientro dalla trasferta. La decisione su una possibile convocazione verrà presa tra venerdì e sabato“. Non resta quindi che attendere.