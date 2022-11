“E’ inaccettabile!”: Inter, arriva l’intervento deciso del Governo

Dopo quanto accaduto nella Curva Nord di San Siro, gli ultras dell’Inter sono finiti al centro dell’attenzione. E’ intervento anche il Governo.

Il caso della Curva dell’Inter, con gli ultras che hanno deciso di abbandonare l’impianto in segno di rispetto per la scomparsa del capo Ultras Vittorio Boiocchi, sta facendo ancora discutere. Si, perchè pare che all’interno di questa triste situazione, ci siano stati anche atteggiamenti poco inclini da parte di coloro i quali hanno deciso di abbandonare la curva, costringendo anche altre persone ad andare via.

Di fatto si è creato un caos non da poco, con famiglie e bambini che hanno dovuto sottostare alla decisioni di alcuni. Il tutto, però, è finito al centro dell’attenzione mediatica ed ora si sta provando a fare in luce in maniera attenta su quanto è accaduto. Anche il nuovo Governo targato Giorgia Meloni ha deciso di prendere una posizione chiara.

Inter, caos in curva: il Ministro Abodi non ci sta

Da quando si sono accesi i riflettori mediatici su questa triste vicenda, anche il Governo ha deciso di guardare con attenzione a quanto accaduto nella curva Nord nerazzurra. E cosi anche il neo Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha deciso di prendere una posizione chiara e netta contro quanto accaduto a San Siro.

“Cosa mi sento di dire? Che è inaccettabile“, ha spiegato Abodi ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’. “E che non esistono mondi paralleli. Calcio e sport rispondono alle regole della nazione”, ha spiegato ancora il Ministro. Ci si aspetta, dunque, che vengano prese da qui a breve anche delle decisioni importanti.