😱 Roma, Mourinho gelato: la notizia è una doccia fredda per i tifosi

La Roma di Josè Mourinho affronterà gli spareggi contro le squadre provenienti dalla Champions League. Situazione non semplice.

Vittoria sofferta ma molto importante per la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi, trascinati da Pellegrini e da Nicolò Zaniolo, hanno battuto 3 a 1 i bulgari del Ludogorets e si sono qualificati come secondi nel girone di Europa League, vinto dagli spagnoli del Betis Siviglia.

Una bella notizia per Mourinho che può preparare il derby nel migliore dei modi. Mentre sponda biancoceleste c’è rammarico per la retrocessione in Conference League la Roma può giocarsi ancora le sue carte, anche se la situazione appare piuttosto complicata.

Il club capitolino può affrontare sette delle otto terze dei gironi di Champions League, visto l’impossibilità di uno scontro con la Juventus, anch’essa ‘retrocessa’ dai gironi di Champions League.

Roma, possibile big match nei Playoff di Europa League

Il club giallorosso si è guadagnato il pass per i Playoff di Europa League, ma ora Mourinho rischia di trovarsi dinanzi ad ostacoli insormontabili. L’avversario più temibile è senza dubbio il Barcellona di Xavi, la squadra ora favorita probabilmente della competizione. Questa e non solo con tante squadre insidiose.

C’è il Salisburgo che ha già dimostrato con il Milan di essere un ostacolo insidioso, ma anche altri club come l’Ajax e lo Sporting Lisbona. Tra le possibili altre avversarie anche Bayer Leverkusen, lo Shakhtar Donetsk ed il Siviglia. Il club spagnolo ha vinto diverse volte l’Europa League negli ultimi anni e rappresenta senza dubbio un ostacolo non da poco da affrontare.Â