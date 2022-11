Chiesa cambia la Juve di Allegri: nuovo modulo ed esclusione a sorpresa

Chiesa è già pronto a riprendersi la Juve e stravolgere i piani tattici di Allegri. Come cambieranno i bianconeri dopo il ritorno dell’esterno offensivo ex Fiorentina? Il tecnico toscano ha già pronta la nuova soluzione

Impatto letale sul match durante Juventus-PSG e bentornato a Federico Chiesa. Un rimpianto per la Juventus della passata stagione e in questo inizio di campionato, ma anche per la Nazionale per la mancata qualificazione al Mondiale.

Chiesa sembrerebbe essere già pronto a ritagliarsi il suo spazio con voglia, decisione e caparbietà. I pochi minuti della sfida contro il PSG hanno evidenziato la grande forza mentale dell’esterno offensivo bianconero e la sua voglia di rivalsa dopo 10 mesi trascorsi ai box.

L’ex Fiorentina è pronto, ma chiaramente Allegri lo gestirà con calma e senza particolari pressioni. La sensazione è che il tecnico della Juventus, almeno inizialmente, potrebbe trasferire Chiesa nel ruolo di seconda punta o nel ruolo di esterno sinistro nel 4-3-3.

Chiesa cambia la Juve, sarà addio al 3-5-2: a rischio anche Di Maria

Il ritorno di Chiesa potrebbe spingere Allegri ad abbandonare il 3-5-2 perchè difficilmente il numero 7 della Juventus sarà schierato nel ruolo di esterno a tutta fascia, soprattutto dopo il suo recente ritorno dall’infortunio. Nel 3-5-2, infatti, Chiesa potrebbe essere penalizzato dalla fase difensiva.

Allegri cambierà l’assetto tattico per concedere all’ex Fiorentina di esprimersi al meglio. 4-3-3 con Chiesa e Di Maria esterni, ma attenzione anche alla rincorso di Cuadrado. In questo caso potrebbe essere proprio Di Maria a rischiare il posto. Non solo: in caso di 3-5-2, non è escluso, che a lungo andare, Allegri preferisca schierare Chiesa al fianco di Vlahovic e non Di Maria.