Donnarumma, batosta dopo Juve-PSG: l’ha detto in diretta tv

Dopo la gara tra il suo PSG e la Juve, Donnarumma è stato cricato nel corso di una trasmissione televisiva.

La notizia della serata è sicuramente il secondo posto del PSG. I parigini, infatti, nonostante il successo all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri, sono terminati secondi nel proprio girone per ‘colpa’ del Benfica.

I lusitani, infatti, sono riusciti a battere il Maccabi Haifa con un roboante 1-6, mandando così il PSG all’urna di Nyon tra le non teste di serie. La squadra parigina, di fatto, sarà quella più temuta tra i team che sono arrivati primi nei vari gironi (tra cui il Napoli di Luciano Spalletti).

Il PSG, tra le grandissime favorite per la vittoria finale della Champions League, adesso è atteso da un sorteggio che gli può regalare squadre del calibro di Real Madrid, Bayern Monaco, Porto, Chelsea, Tottenham e, per l’appunto, il Napoli di Spalletti. Tra i protagonisti della squadra di Galtier bisogna sicuramente inserire Donnarumma che, però, nel post gara ha ricevuto una brutta ‘frecciata’.

Donnarumma, Fabio Capello dopo Juve-PSG: “Non è stato riconoscente nei confronti del Milan”

Fabio Capello, infatti, nel corso della trasmissione ‘Champions League Show’ in onda su ‘Sky Sport’, è tornato sull’addio di Donnarumma al Milan: “Il club rossonero ha fatto di tutto per trattenerlo. Non c’è stata nessuna riconoscenza da parte del calciatore per una società che l’ha preso a 16 anni e che ha portato a Milano tutta la sua famiglia”.

Queste dichiarazioni di Fabio Capello, di certo, non faranno piacere a Donnarumma, che, oltre per il secondo posto del suo PSG, non ha passato una bella serata, visti i continui insulti subiti da alcuni tifosi della Juventus presenti questa sera all’Allianz Stadium.