Dybala firma un nuovo accordo: lavorerà con MonkeyLeague

Roma, Paulo Dybala chiude l’accordo con Web3: sarà protagonista nel gioco MonkeyLeague, adesso la partnership è ufficiale.

Paulo Dybala stringe l’accordo con MonkeyLeague. Web3 l’ha appena annunciato sui propri canali: il celebre gioco di calcio firma con l’attaccante della Roma dei Friedkin che, adesso, è un nuovo brand ambassador.

L’attaccante argentino diventerà nuovo ambasciatore del marchio del popolare gioco di calcio Monkey League e presterà la propria immagine in occasione di eventi promozionali e di comarketing. Il giocatore ex Juventus eseguirà anche il playtest del gioco nel giorno della sua uscita. Le sorprese, però, non sono finite qui. Perché il suo volto diventerà sarà incluso anche tra gli NFT con licenza ufficiale del titolo con sede a Solana.

Dybala, c’è l’accordo con MonkeyLeague

MonkeyLeague, dopo aver collaborato con il Milan nell’anno dello scudetto, accoglie anche Dybala nella propria scuderia. Nonostante ciò la collaborazione con il club rossonero resterà vivo: la società testerà il gameplay e sarà partner nella progettazione. Inoltre, sponsorizzerà i tornei di e-Sports e parteciperà ai numerosi eventi in calendario.

Proprio Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della nuova partnership: “Sono entusiasta di collaborare con MonkeyLeague, è leader nei giochi di eSport Web3 – ha ammesso -. Insieme porteremo nuovo pubblico”. Paulo sarà inoltre protagonista della stagione riproduttiva del gioco, nuova funzione che permetterà ai possessori di NFT di allevarli e di collezionare oggetti digitali. Il gameplay sarà disponibile a partire dal quarto trimestre del 2022.