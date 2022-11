Juventus, salti di gioia per Allegri: adesso esultano anche i tifosi

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe recuperare una pedina del suo centrocampo prima del previsto

La prestazione contro il Psg, malgrado la sconfitta, fa ben sperare. La Juventus si aggrappa anche a questa per ritrovare serenità e tornare rigenerata dalla pausa per il Mondiale. I bianconeri domenica sera si giocano una possibilità concreta per rientrare nel giro dei primi posti, nel confronto con l’Inter.

Entrambe le formazioni sono distanti dal Napoli. Pertanto per Allegri e Inzaghi il match di domenica è molto importante per dare la caccia agli azzurri ma anche alle primissime posizioni nella seconda parte di stagione. Il tecnico della Juventus, confida per il 2023 anche sui recuperi. Uno potrebbe prodursi in anticipo.

Juventus, agente Mc Kennie: “Weston è un combattente, la speranza è che torni prima del previsto”

A ‘TuttoJuve’, ha parlato l’agente di Weston Mc Kennie, David Muller. Il procuratore del calciatore bianconero ha fatto il punto sul suo assistito: “Negli ultimi giorni ci siamo sentiti per messaggi e mi ha detto che con il Lecce è stato sostituito perché non era ancora al meglio. Non è in forma ma è un combattente e la speranza è che possa tornare prima del previsto”. Inizialmente, il rientro del centrocampista statunitense è stato ipotizzato per il 2023. In questo caso si perderebbe pertanto almeno le sfide con Inter, Hellas Verona e Lazio.

Ha poi esaltato le qualità del suo assistito: “Sta facendo bene, copre molto terreno ed aiuta la sua squadra. Ogni team ha bisogno di un giocatore come lui perché è necessario sul terreno di gioco. Può giocare in varie posizioni. Io lo vedo bene come centrocampista box-to-box. Il suo movimento senza palla è importante. Alla Juventus è cresciuto molto tatticamente. Credo sia diventato ancora più versatile perché ha sperimentato diversi stili di gioco”.