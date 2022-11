“Zitti e vergognarsi”: Juventus, che staffilata di Adani

Grande staffilata di Daniele Adani nei confronti della Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League

La Juventus mercoledì ha perso un’altra partita in Champions, la quinta su sei in totale. Contro il PSG non era semplice, certo, ma in generale il percorso dei bianconeri è stato fallimentare. Massimiliano Allegri non è riuscito a trovare una soluzione valida sul piano del gioco dopo gli infortuni di Pogba e Chiesa. Contro Benfica e Maccabi Haifa le prestazioni peggiori, con una squadra in difficoltà sia dal punto di vista tattico, sia atletico.

Sono diverse le squadre che hanno trovato difficoltà in Champions, soprattutto nella prima parte, ma poi si sono riprese. E’ il caso del Porto, che ha perso le prime due partite, ma si è comunque qualificato agli ottavi di finale, tra l’altro come prima del girone. Di questo ha parlato Lele Adani, ex calciatore e oggi opinionista.

Juventus, Adani non le manda a dire in diretta

Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni della Bobo TV su Twitch: “Come la Juve, anche il Porto ha perso le prime due partite del girone, ma non ha trovato scuse. Ha vinto le altre quattro e si è qualificato. C’era spazio e tempo per recuperare. La Juventus, con Allegri, hanno fatto settanta partite e vi sfido a trovarne cinque buone”. Poi la staffilata definitiva: “Magari lì puoi trovare delle scuse, altrimenti zitti e vergognarsi”.

La Juve disputerà l’Europa League pur avendo conquistato solo tre punti in sei partite. Un cammino fallimentari e il club bianconero merita tutte le critiche ricevute fin qui. Tanti sono stati i fischi ricevuti dopo le sconfitte, sintomo di un pubblico esasperato da un gioco che sembra non avere aspetti positivi, se non la prodezza di un singolo.