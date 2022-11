Juventus, tifosi presi in contropiede dal beniamino: “Puntiamo al…”

Un giocatore della Juventus ha fatto il punto della situazione, rilasciando delle dichiarazioni destinate a sorprendere la tifoseria.

Alla fine, l’obiettivo minimo è stato centrato. Nonostante la sconfitta subita per mano del Paris Saint Germain, la Juventus ha infatti mantenuto il terzo posto nel girone della Champions conquistando l’accesso all’Europa League. Una competizione che offre noccioline rispetto ai ricchi premi garantiti dalla Coppa dalle grandi orecchie ma che consentirà al club di continuare a dare la caccia ad un trofeo.

Il nome dell’avversario verrà reso noto lunedì, quando a Nyon avverrà il sorteggio dei playoff. Sette le possibili rivali: il Psv Eindhoven, il Rennes, l’Union Berlino, il Manchester United dell’ex Cristiano Ronaldo, il Midtjylland, il Nantes ed il Monaco. Per pensare al futuro, in ogni caso, c’è tempo. Ora, infatti, la concentrazione è interamente rivolta al big match di domenica sera contro l’Inter.

Un crocevia da non fallire per Massimiliano Allegri. Un altro eventuale scivolone, infatti, affosserebbe in maniera definitiva le ambizioni della società (a -10 dal Napoli capolista) di vincere lo scudetto. Il tecnico, per l’occasione, ritroverà Angel Di Maria e Gleison Bremer mentre Dusan Vlahovic verrà valutato nella giornata odierna. Diversi i dubbi di formazione ancora da sciogliere tuttavia a centrocampo è probabile che venga concessa una nuova opportunità a Fabio Miretti e Niccolò Fagioli. Due giovani molto apprezzati da Danilo.

Juventus, Danilo sponsorizza Miretti e Fagioli

I prodotti del vivaio bianconero hanno ben figurato nella partita di mercoledì, dimostrando di poter essere molto utili alla causa. Proprio di loro ha voluto parlare il brasiliano ex Real Madrid, nel corso di un’intervista concessa a ‘Dazn’. “In questo momento ci serve tanto il loro aiuto, anche perché sono giocatori che sono alla Juve fin da bambini. Per stare qui non serve solo saper giocare a calcio, ma è necessario avere la testa e avere le giuste capacità di esserci nei momenti decisivi”.

La Juventus, prima della sosta dovuta ai Mondiali, proverà a macinare più successi possibili in modo tale da avvicinarsi ai partenopei. Poi, a gennaio, scatterà l’assalto vero e proprio. Lo scudetto, infatti, resta un pensiero fisso nei calciatori della Vecchia Signora. “Siamo a dieci punti dal primo posto, quello a cui puntiamo. Abbiamo la capacità di guardare lassù”.