Bremer e Di Maria spiazzano Allegri: i nuovi tempi di recupero

Bremer e Di Maria accelerano e fanno sorridere Allegri. Il difensore brasiliano continua la sua marcia verso l’immediato ritorno in campo. Occhio anche agli ultimi aggiornamenti sull’esterno offensivo argentino in vista di Juventus-Inter

Spariscono alcune nuvole in casa Juventus dopo le recenti indiscrezioni sui nuovi ko di Pogba, McKennie e Iling-Junior. Allegri potrebbe riabbracciare Bremer già dalla prossima sfida di campionato contro l’Inter. Cresce l’ottimismo dall’infermeria bianconera.

L’ex Torino lavorerà ancora in maniera differenziata, ma non è escluso che possa tornare in gruppo dopo il match di Champions League contro il PSG. Bremer puntare l’Inter e spera di poter ritornare subito nell’elenco dei convocati di Allegri.

Detto questo, occhio anche al possibile recupero di Di Maria. El Fideo, dopo il recente problema muscolare accusato in Champions League contro il Maccabi, potrebbe stringere i denti e far ritorno in campo nella sfida contro l’Inter. Allegri potrebbe convocarlo, ma non è escluso che l’argentino parta dalla panchina.

Bremer e Di Maria, come cambia la Juventus: ancora fuori Bonucci?

Qualora Bremer dovesse tornare a disposizione già dalla sfida contro l’Inter, non è escluso che Allegri possa decidere di bocciare ancora una volta Bonucci. Il capitano bianconero potrebbe accomodarsi nuovamente in panchina lasciando spazio alla coppia Bremer-Danilo.

Per quel che riguarda l’infortunio di Vlahovic, invece, l’attaccante serbo salterà sicuramente la sfida di Champions League contro il PSG, mentre proverà a stringere i denti per il match di domenica sera contro l’Inter. La sua presenza resta ancora a forte rischio.