Atletico Madrid-Espanyol, Cabrera osservato speciale del match

L’Atletico Madrid ospiterà questo fine settimana l’Espanyol in una sfida di campionato molto intrigante. I Colchoneros vivono un periodo di crisi, uno dei peggiori degli ultimi anni, e proveranno a reagire in questo match. Sarà un match speciale per il difensore uruguaiano Leandro Cabrera, ex di turno del match.

L’esperto centrale sudamericano è arrivato in Europa proprio con la maglia dei Colchoneros dove ha debuttato in Liga in un match contro il Siviglia. Successivamente ha girato diverse squadre iberiche e non è più tornato all’Atletico, club con il quale ha mantenuto però, un legame molto importante. Con l’Atletico Cabrera ha tra l’altro conquistato un’Europa League.

Per Cabrera sarà un derby oltre che un ritorno al passato. In Atletico Madrid-Espanyol affronterà il connazionale Gimenez ed i due sono due dei difensori più importanti della Nazionale uruguaiana; entrambi fanno parte della lista dei preconvocati per i prossimi Mondiali in Qatar, evento che si terrà ormai tra meno di un mese.

Atletico Madrid-Espanyol, un osservato speciale per Cabrera

Questo match sarà importante per tante cose per Cabrera e ci sarà un osservato speciale per il calciatore. Il preparatore atletico dell’Atletico Madrid è il ‘Profe’ Ortega, preparatore non solo della squadra di Madrid, ma anche dello staff dell’Uruguay. Ortega avrà quindi la possibilità di osservare la condizione fisica dell’esperto centrale uruguaiano.

A differenza di Gimenez, il centrale del club catalno non è cosi sicuro della convocazione ai Mondiali, ma le recenti prestazioni ed indicazioni fanno pensare che il calciatore farà parte della rassegna iridata. Una serata speciale ed un match, che, in ogni caso, il giocatore non dimenticherà.