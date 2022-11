“È il migliore”: colpo di teatro Milan, svolta in vista dei Mondiali

Il calciatore del Milan figura al primo posto nella classifica per occasioni create: i numeri lo consacrano e resiste la speranza Mondiale

Da quando sta lavorando con Stefano Pioli al Milan, la crescita di Brahim Diaz è stata costante. Lo spagnolo ha impiegato un po’ di tempo per inserirsi con naturalezza nel contesto rossonero ma ora sta vivendo il periodo più positivo da quando è arrivato in Italia dal Real Madrid.

Il giovane calciatore spagnolo ha detto di sognare il Mondiale in Qatar. Nelle prossime ore si saprà se il sogno si realizzerà oppure se il calciatore del Milan dovrà ancora attendere per vestire la maglia del suo Paese in una rassegna così prestigiosa. Prima però può sfruttare le ultime gare a disposizione per convincere Luis Enrique a dargli una chance. I numeri tuttavia sono dalla sua parte.

Milan, che numeri per Brahim Diaz: lo spagnolo è il miglior Under 23 tra i 5 campionati europei top per occasioni create

Le statistiche di Brahim Diaz in questo avvio di stagione richiamano l’attenzione di Luis Enrique, ct della Spagna. Secondo ‘Football Wonderkids’, il trequartista del Milan è l’Under 23 che finora ha creato il maggior numero di occasioni da rete nei primi cinque campionati europei. La sua media è infatti di 1.18 occasioni a partita.

Il primo giocatore alle sue spalle è un altro spagnolo, vale a dire Ansu Fati. Il classe 2001 del Barcellona viaggia al momento ad una media di 1.06 occasioni da rete per gara. Dunque, una media leggermente differente rispetto al calciatore di proprietà del Real Madrid.

Ecco quindi che il sogno di Brahim Diaz di partecipare al prossimo Mondiale non è così avventato. Il calciatore di Stefano Pioli può accarezzare la possibilità per un’altra settimana e chissà che Luis Enrique non abbia in serbo per lui la sorpresa più gradita.