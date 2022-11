Svolta Milan e Inter, l’annuncio spiazza i tifosi: “Tra un anno…”

Arriva la svolta in casa Milan e Inter, c’è l’annuncio che spiazza i tifosi

A Milano, tiene banco la questione nuovo stadio. Il futuro di San Siro, con la possibile realizzazione di un nuovo impianto, vede coinvolte da vicino Milan e Inter che si interrogano ed aspettano segnali per la definizione della vicenda. Ma che allo stesso tempo saranno chiamate a breve a dare risposte concrete. Il nuovo stadio è un tema caldo ormai da mesi.

Nella giornata di oggi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia del 4 novembre, è tornato ad esprimere alcune considerazioni sul tema. Le sue parole sono state raccolte da ‘Gazzetta.it’.

San Siro, sul nuovo stadio parla Sala: “La decisione del consiglio comunale arriverà tra un annetto, prima bisogna seguire questi passaggi”

Il massimo cittadino meneghino è intervenuto sulla vicenda, incalzato dalle domande dei cronisti presenti: “La decisione del consiglio comunale arriverà tra un annetto. Questa storia dello stadio è tribolata e il mio obiettivo è quello di fare un passo alla volta”, ha detto Giuseppe Sala al termine della cerimonia del 4 novembre.

Il sindaco di Milano ha continuato: “Il prossimo passo è quello di ricevere il 18 novembre il risultato del dibattito pubblico. Risponderemo a questo formalmente, con l’accettazione delle osservazioni che sono state fatte oppure respingendole ed argomentando il motivo per il quale lo facciamo. Poi sarà la giunta a deliberare”.

Ha poi concluso: “A quel punto toccherà alle squadre. Avranno il compito di costruire il progetto esecutivo e di spiegare come verrebbe smantellato San Siro. Questo salvo il caso in cui non si registrino altri interessi lungo la strada. Le opinioni in un anno possono cambiare”.