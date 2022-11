Mondiali, lettera della FIFA: l’ufficialità spiazza i tifosi

I Mondiali sono ormai alle porte, ma in queste ore c’è stata una lettera della FIFA che sta facendo molto discutere.

In settimana si è conclusa la fase a gironi delle varie competizioni europee. Tra le più grandi sorprese bisogna inserire sia il percorso quasi perfetto del Napoli che le ‘retrocessioni’ in Europa League della Juventus e del Barcellona.

I club hanno adesso di fronte a loro tre partite prima di una lunghissima pausa invernale, considerando che i vari campionati torneranno a gennaio. Questo calendario, come sanno tutti, è figlio del primo Mondiale invernale della storia del calcio.

Tra circa quindici giorni, infatti, la gara tra il Qatar, padroni di casa, e l’Ecuador darà il via alla massima competizione per le nazionali. Tuttavia l’ormai imminente Mondiale è da tempo al centro di tantissime polemiche: dallo sfruttamento dei lavoratori per la costruzione degli stadi all’oppressione dei diritti civili. Proprio su queste problematiche è arrivata l’ufficialità che ha spiazzato un po’ tutti.

Mondiali, lettera della FIFA alle varie nazionali: “Concentriamoci sul calcio giocato”

La FIFA, infatti, ha diramato una lettera rivolta a tutte le nazionali che voleranno alla volta del Qatar per partecipare al prossimo Mondiale: “Per favore, non lasciate che il calcio venga coinvolto in ogni battaglia ideologica che esiste. Sappiamo che ci sono dei problemi e sfide in tutto il mondo, ma ora concentriamoci sul calcio giocato”.

Queste parole della FIFA sicuramente faranno discutere nelle prossime ore, visto che non faranno altro alimentare le polemiche. Questa lettera è un chiaro riferimento alle varie iniziative promosse nei mesi scorsi da alcune nazionali per dare un segnale contro le politiche attuate in Qatar.