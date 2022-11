Roma, il piano di Dybala: in campo col Torino, poi i Mondiali

Paulo Dybala scalda i motori: nel mirino dell’attaccante argentino della Roma c’è il rientro col Torino, poi i Mondiali.

Paulo Dybala non vuole rinunciare al Mondiale e l’obiettivo è sempre più vicino. L’infortunio muscolare che lo sta tenendo lontano dai campi dallo scorso 9 ottobre ha preoccupato sia la Roma che l’Argentina, ma il peggio sembra essere decisamente alle spalle. L’attaccante continua a registrare miglioramenti (non sono in programma nuove risonanze magnetiche: non ce n’è bisogno) e ha tracciato una road-map precisa per le prossime settimane.

La Joya vuole dare un segnale chiaro a Scaloni sul suo recupero scendendo in campo contro il Torino il prossimo 13 novembre, a poche ore dalla partenza con il resto dei compagni di Nazionale. Un obiettivo ambizioso, che circa un mese fa sembrava quasi utopico, ma che Dybala può raggiungere grazie all’enorme lavoro di recupero fisico effettuato in questi giorni.

Dybala, nel futuro solo i Mondiali

Lo straordinario avvio di stagione (sette gol e due assist in 11 presenze) ha conquistato sia i romanisti che lo staff dell’Albiceleste: perdersi il Qatar a 28 anni e in questa fase della carriera, sarebbe stato imperdonabile.

Dybala, dunque, si prepara a completare il suo recupero mentre su radiomercato cominciano a circolare indiscrezioni sulla sua situazione contrattuale. La clausola è oggettivamente un pericolo in vista del mercato estivo 2023 ma non rappresenta, in questo momento, una priorità né per la Roma, né per il calciatore, che non hanno imbastito contatti per modificare un accordo siglato appena tre mesi e mezzo fa.