Il Napoli non si ferma in campionato: rimonta e vittoria contro l’Atalanta

Vittoria fondamentale per il Napoli che espugna il Gewiss Stadium, batte l’Atalanta ed è sempre più capolista in classifica.

Un risultato esaltante che conferma il Napoli primo in classifica, ma che permette anche agli azzurri di staccare proprio su un’Atalanta coraggiosa ma non in grado di fronteggiare la compattezza di una squadra che fino ad oggi ha meritato la seconda posizione in classifica. Lo scontro diretto, però, trascina anche i migliori all’interno di situazioni scomode, e cosi proprio l’Atalanta di Gasperini è crollata sotto i colpi di un Napoli attento ed abile a sfruttare le proprie occasioni.

Eppure, la Dea è stata anche abile ad andare in vantaggio: calcio di rigore firmato da Lookman, che dal dischetto ha infilato Meret con un calcio di rigore calciato in maniera perfetta. Il Napoli, però, non si è perso d’animo ed all’interno dello stesso primo tempo è riuscito a rimettere in piedi il risultato.

Napoli, rimonta nel primo tempo e gestione nel secondo

A firmare il pareggio ci ha pensato Victor Osimhen, attento a sfruttare di testa un ottimo cross firmato da Piotr Zielinski. A chiosa di una rimonta decisa e solida, la rete di Elmas (chiamato a sostituire l’infortunato Kvara) a firmare la rete del definitivo 1-2.

Napoli che ha poi gestito nella ripresa, al netto di un’Atalanta che provato a rimetterla in piedi in un match che ha avuto anche delle folate di alto nervosismo, soprattutto nel finale quando la Dea ha provato ad infilare il pareggio a tutti i costi. Napoli che si porta a 35 punto, otto in più rispetto alla squadra di Gasperini.