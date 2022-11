“Dispiace…”: Inter-Lukaku, c’è l’annuncio a sorpresa prima della Juventus

L’Inter domani sera giocherà contro la Juventus, ma in giornata è arrivato un annuncio importante su Lukaku.

Dopo un inizio di stagione abbastanza balbettante, l’Inter ha cambiato decisamente rotta. I nerazzurri, infatti, sono riusciti sia a recuperare in campionato che a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.

La svolta per la squadra guidata da Simone Inzaghi è arrivata sicuramente nella doppia sfida contro il Barcellona di Xavi, risultata poi decisiva per il passaggio del turno in Champions League. Una volta raggiunto il primo obiettivo stagionale, l’Inter è attesa adesso da una gara che potrebbe risultare fondamentale per il prosieguo della stagione.

La ‘Beneamata’, infatti, domani sera giocherà contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Il match di domani sera dell’Allianz Stadium, di fatto, potrebbe essere per entrambe le squadre l’ultima chiamata per cercare di non perdere ulteriore terreno dalla lotta al vertice. Proprio per il match di domani, è arrivato un annuncio su Romelu Lukaku.

Inter, l’annuncio di Simone Inzaghi: “Lukaku non ci sarà contro la Juventus”

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, di fatto ufficializzato l’assenza del centravanti belga: “Come sta Lukaku? Giocheremo senza di lui. Romelu la settimana prossima effettuerà un esame, ma penso che non riuscirà a recuperare per l’ultima gara prima della sosta per il Mondiale”.

Il tecnico dell’Inter ha poi concluso il suo intervento sulle condizione di Lukaku: “Mi dispiace per il ragazzo, perché ha lavorato tantissimo in questi due mesi per cercare di esserci. Non abbiamo potuto utilizzarlo per questa fase della stagione, lo aspetteremo”.