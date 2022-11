Milan, Pioli stizzito: la frecciata in diretta al suo giocatore

Gol nel finale, vittoria importante e Milan secondo in classifica. Eppure, è arrivata la bacchettata di Pioli in diretta.

Il Milan ha vinto, portato a casa tre punti che sembrava potessero davvero sfuggire di mano. Lo Spezia è sceso in campo a San Siro con grande coraggio, e di fatto ha messo in difficoltà i giocatori rossoneri per buona parte della partita. Fino ad arrivare, appunto, a far tremare i tifosi presenti al Meazza. Un pareggio oggi avrebbe dato al Napoli la possibilità di creare un solco importante, tenendo nettamente a distanza proprio il Milan.

A risolvere la situazione ci ha pensato Olivier Giroud, spesso decisivo anche in questa prima parte di stagione. Un gran gol quello del giocatore francese, che soltanto all’89’ minuto, però, ha dato modo al Milan di tirare un sospiro di sollievo e portare a casa la vittoria. Una rete tanto ballo quanto macchiata, però, da un episodio che ha fatto storcere il naso.

Milan, Pioli bacchetta Giroud in diretta

Dopo il gol, infatti, il bomber ex Arsenal e Chelsea si è tolto la maglietta: era già ammonito, e l’arbitro non ha potuto fare altro che estrarre il rosso e cacciarlo fuori dal campo. Una brutta notizia per Stefano Pioli, che non potrà contare su di lui per la prossima partita.

Proprio l’allenatore del Milan, tra l’altro, ha bacchettato Giuroud proprio nel corso dell’intervista post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’. Non prima, di stenderne l’elogio per quanto mostrato in questa prima fase della stagione. “Con Olivier ho fatto una videochiamata prima che arrivasse e le sensazioni erano molto positive, sapevo di trovare una gran persona e un calciatore molto forte”, le parole di Pioli.

L’allenatore, poi, si è soffermato proprio sull’esultanza che è costata il rosso. “Per l’età che ha, ha commesso un’ingenuità importante con l’espulsione dopo il gol”, le parole dell’allenatore ai microfoni dell’emittente satellitare.