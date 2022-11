Milan, la notizia dopo la vittoria fa tremare i tifosi: “È difficile”

Il Milan vola al secondo posto in campionato, ma ci sono questioni extra campo che tengono preoccupati i tifosi.

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto nell’anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A. Un soffertissimo 2 a 1 del club rossonero, che, regge cosi il ritmo dell’indiavolato Napoli di Luciano Spalletti, sempre più primo da solo. Decidono le reti di Theo Hernandez e Giroud, espulso nel finale per doppia ammonizione.

Una partita particolare e, che, ad un certo punto sembrava stregata per i padroni di casa. Il Milan ha colpito la traversa con Leao, ha visto annullarsi un gran gol di Tonali al Var ed i tifosi hanno visto ‘i fantasmi’ del match perso, sempre contro lo Spezia, nella scorsa stagione.

L’attaccante portoghese Rafa Leao è stato protagonista di una buona prova, ha colpito una traversa ed è andato in diverse occasioni vicino al gol. In casa rossonera, soprattutto tra i tifosi, c’è ancora preoccupazione per il miglior giocatore della scorsa stagione e per le questioni legate al suo rinnovo di contratto.

Milan, ansia Leao per il rinnovo

Manca un anno e mezzo alla scadenza del contratto di Leao, ma in società nessuno vuole rischiare di perdere il giocatore a zero, come successo invece con Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Le ultime notizie sono piuttosto preoccupanti per i tifosi ed il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport:

“La questione Leao non è semplice, è un rinnovo difficile. Se il giocatore pensa di guadagnare 9-10 milioni all’anno deve capire che il Milan non li ha mai dati a nessuno e non credo che voglia fare strappi alla regola”. Parole tutt’altro che rassicuranti con il futuro del giocatore più in bilico che mai ed un rinnovo che tarda ad arrivare.