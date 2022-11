Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo Roma e Lazio che daranno vita al derby della capitale.

Dopo una settimane di attesa, ecco finalmente scendere in campo Roma e Lazio, per una delle partite più attese nella capitale ma anche in tutto il paese. IL derby ha sempre un fascino particolare, e quest’anno c’è una sfida di grande importanza che vede protagonisti anche i due allenatori.

Di fatto, Maurizio Sarri e Josè Mourinho sono due dei tecnici più interessanti del nostro campionato, e sono pronti a mettere in campo una sfida dopo i tre punti hanno grande importanza per la classifica, ma anche per dare un segnale chiaro alla proprie tifoserie.

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.