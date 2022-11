Juventus-Inter, buone notizie per Inzaghi: sorridono anche i tifosi

Da contraltare alle ultime cattive notizie provenienti dal clan bianconero, Simone Inzaghi sorride: oggi l’Inter ritrova uno dei suoi big

Nel confronto di questa sera tra Juventus e Inter sono in palio punti pesantissimi per entrambi gli allenatori. Se da un lato però Max Allegri non ha ricevuto buone notizie dal box infermeria e rischia con buona probabilità di dover fare a meno di uno dei suoi calciatori di riferimento, non si può dire lo stesso per Simone Inzaghi.

L’allenatore dell’Inter, infatti, potrebbe gettare nella mischia a gara in corso Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato oggi sarà in panchina. Il calciatore potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Inter, Brozovic in panchina: Inzaghi pensa di impiegarlo nel secondo tempo a 42 giorni di distanza dall’ultima apparizione

Marcelo Brozovic è tornato. Il centrocampista croato questa sera andrà in panchina nel match contro la Juventus. Una sfida fondamentale per entrambe le formazioni. Simone Inzaghi potrebbe ripescare il suo regista a partita in corso. Secondo ‘Tuttosport’, il calciatore potrebbe anche giocare una mezz’oretta di gara.

Il centrocampista torna da un infortunio al flessore della coscia sinistra, che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per 42 giorni. L’Inter procederà con cautela ma può già pensare di inserire gradualmente Brozovic in queste ultime gare prima della sosta.

