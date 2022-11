Inter, il colpo che non ha mai convinto: Marotta si guarda intorno

L’Inter ragione su quelle che saranno le mosse future, anche in sede di calciomercato. Un nome rischia di partire nel corso del 2023.

La sfida di stasera, che vedrà di fronte l’Inter e la Juventus, rappresenta uno spartiacque importante per entrambe le squadre. Di fatto, sarà uno scontro diretto che metterà luce su quelle che sono le reali intenzioni di due realtà che hanno cominciato la stagione con il freno a mano tirato. La possibilità di mettere le mani su tre punti cosi importante, rappresenta ad oggi un obiettivo importante anche per dare una spallata alle critiche piovute nel corso delle scorse settimane.

L’Inter, in particolare, sembra essere venuta fuori dal tunnel all’interno del quale si è aggirata soprattutto prima dell’ultima sosta per le nazionali. Ma a Simone Inzaghi serve ancora trovare fiducia nei suoi, e regalare ai tifosi un’altra gioia.

Il gruppo nerazzurro sta trovando la giusta amalgama, anche se resta qualcuno sul quale pende l’incertezza del club. Robin Gosens, infatti, è uno di quei giocatori sui quali non c’è ancora una fiducia granitica. Un amore mai sbocciato a pieno, ed un legame che potrebbe trovare un epilogo diverso rispetto a quello che si pensava inizialmente.

Inter, i dubbi su Gosens ed i nomi per il futuro

Non c’è certezza, dunque, su quello che sarà il futuro di Gosens in quel di Milano. Il giocatore tedesco non sembra aver trovato un ambientamento perfetto in nerazzurro, e proprio questo potrebbe portare il club a decidere di lascarlo andare, puntando su altri profili.

Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, all’esterno tedesco verrà data ancora la possibilità di smentire tutto. Ma il tempo stringe, e Beppe Marotta si sta guardando attorno. Diversi nomi, infatti, sono sul taccuino del direttore generale, profili sui quali si potrebbe decidere di puntare in futuro.

Tra questi – scrive oggi la rosea – ci sono Pedraza e Borna Sosa, ma anche Mazzocchi e Bensebaini. Ragazzi giovani, che potrebbero portare anche una ventata d’aria fresca all’interno del gruppo squadra nerazzurro.