La Roma perde il derby, ma l’annuncio che arriva in diretta fa esultare tutti

Il tecnico della Roma José Mourinho è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita del derby perso dalla sua squadra contro la Lazio.

La Roma perde di misure il derby contro i cugini della Lazio. Una sconfitta maturata nel primo tempo dopo la rete di Felipe Anderson. Grande gioia naturalmente sulla sponda biancoceleste del Tevere. Umore decisamente opposto su quella giallorossa.

“Troppa emozione e poca consapevolezza dell’obiettivo e dell’organizzazione di gioco.” ha dichiarato Mourinho ai microfoni di DAZN. “Non è facile giocare contro una squadra che ha gestito in maniera intelligente il tempo di gioco e il ritmo. Noi senza quella qualità che ci portano i campioni abbiamo pagato. Senza i calciatori di talento diventa difficile.”

Proprio su Dybala, uno degli infortunati a cui Mourinho fa riferimento, arrivano però notizie che lasciano qualche spiraglio di ottimismo: “Ovviamente lui vuole andare al Mondiale, difficile dirgli di no. Se però l’evoluzione del suo infortunio è positiva, allora spero di poterlo convocare contro il Torino.”

Roma, Mourinho sul mercato: “Non penso faremo grandi movimenti”

Il tecnico della Roma parla poi della difficoltà negli scontri diretti. Mourinho però non accetta critiche eccessive: “Atalanta e Lazio hanno vinto praticamente con un tiro in porta. Il Napoli l’abbiamo messo in grande difficoltà. Contro di noi hanno giocato la partita più difficile. Poi se parliamo di difficoltà nostre nel segnare sono d’accordo, però non possiamo criticare la squadra. Perché la mentalità di provarci nei big match c’è.”

Infine argomento mercato: “Non penso faremo grandi movimenti. Pensiamo a recuperare prima gli infortunati. Poi secondo me dobbiamo sfruttare chi abbiamo in rosa. Volpato sta facendo bene, potremmo inserire qualche altro giovane.”