La Lazio di Sarri si prende il Derby e il sorpasso: corto muso su Mourinho

Derby tra Roma e Lazio prima di Juve-Inter. A portarsi a casa i tre punti è il club di Sarri grazie al gol di Felipe Anderson.

Roma e Lazio si affrontano in questo atteso derby con due stati d’animo piuttosto differenti. Il match, valevole la tredicesima giornata di Serie A, vede le due compagini con un solo punto di differenza. Ma i giallorossi sono reduci da due confortanti vittorie consecutive: prima con il Verona e poi col Ludogorets. I tre punti conquistati in rimonta contro i bulgari in Europa League conducono il club di Mourinho ai sedicesimi del torneo.

La Lazio, invece, la rimonta l’ha subita in casa contro la Salernitana la scorsa la settimana. Come se non bastasse, i biancocelesti non son riusciti neanche a conquistare il punto col Feyenoord che sarebbe servito per superare la fase a gironi. Risultato? Retrocessione in Conference League proprio per mano della finalista che la Roma batteva lo scorso maggio. La stracittadina si gioca alle ore 18, e precede l’altro big match tra Juventus e Inter. (Occhio alle ultime news di mercato dei nerazzurri)

Roma-Lazio, i biancocelesti si rialzano dopo il tonfo in Europa League

Ad aprire le danze dal punto di vista offensivo in questo derby tra Roma e Lazio, ci pensano prima Abraham e poi Zaniolo con due conclusioni. La prima controllata da Provedel, la seconda finisce fuori. Gli uomini di Sarri sembrano più solidi e determinati di quelli di Mourinho, e la partita inizia a farsi difficile per i giallorossi nel momento in cui uno scatenato Zaccagni induce il connazionale Mancini a rimediare una sanguinosa ammonizione. Su quel lato di campo, il cartellino giallo dall’ottavo minuto di gioco con l’esterno di Sarri particolarmente pimpante, porta Mourinho a cambiare il suo centrale a fine primo tempo con Celik. Il pressing ordinato e determinato della Lazio coglie in fallo Ibanez. Il difensore si trova impreparato di fronte a Pedro, che con destrezza ruba e rimpalla sull’avversario un pallone che finisce tra i piedi di Felipe Anderson che insacca.

Dopo una traversa presa da Zaniolo in seguito al vantaggio dei laziali grazie al brasiliano, regna l’equilibrio tra le due squadre. Un secondo tempo ricco di tensione in cui non si segnalano particolari pericoli da ambo i lati. A un certo punto si rischia la maxi rissa per una scorrettezza di Radu dalla panchina, le due panchine si riversano le une con le altre e si stava mettendo malissimo. Mourinho butta nella mischia anche Belotti ed El Shaarawy, ma è la Lazio di Sarri a conquistare il derby per 0-1, che sorpassano i giallorossi in classifica.

La classifica

Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Lazio 27, Roma 25, Inter* 24, Udinese 23, Juventus* 22, Torino 17, Salernitana 17, Bologna 16, Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia 9, Lecce 9, Sampdoria 6, Cremonese 6, Verona 5.

* Una partita in meno.