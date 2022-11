DIRETTA Serie A, Monza-Verona: segui la partita LIVE

Dalle 15:00 in campo Monza-Verona per la tredicesima giornata del campionato di Serie A: segui la partita in diretta testuale su SerieANews.com.

All’U-Power Stadium di scena Monza-Verona, una sfida che può rivelarsi fondamentale già da ora per la zona salvezza. Dopo l’arrivo di mister Palladino in panchina, il Monza vive un buon periodo sebbene, dopo tre vittorie consecutive conquistate, sia a secco da diversi giornate.

Decisamente più complessa la situazione del Verona, invece, che non riesce a risollevarsi orami da sette giornate di campionato. I veneti attualmente sono ultimi in classifica con soli cinque punti conquistati. Per loro sarà una gara da speranza.

Serie A, le probabili formazioni di Monza-Verona

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. All.: Palladino.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Gunter; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Lazovic, Verdi; Henry. All.: Bocchetti