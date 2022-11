Sorteggio Champions, che sfida per il Milan! Le avversarie di Napoli e Inter

Gli accoppiamenti completi degli ottavi di finale di Champions League, sorteggiati quest’oggi alle 12:00 attraverso le urne a Nyon.

Lunedì di urne e palline a Nyon. Nel consueto scenario sono stati sorteggiati gli accoppiamenti validi per gli ottavi di finale di Champions League. Tre italiane sono ancora in competizione, ovvero Napoli, Milan e Inter, con il sogno di volare verso Istanbul 2023.

Le sedici squadre ancora in competizione sono così suddivise:

Teste di serie: Bayern Monaco; Benfica; Chelsea; Manchester City; Napoli; Porto; Real Madrid; Tottenham.

Non teste di serie: Bruges; Borussia Dortmund; Eintracht Francoforte; Inter; Lipsia; Liverpool; Milan; Psg.

Come sempre, ci sono dei criteri da seguire per ciò che concerne le sfide. Non potranno affrontarsi squadre che fanno parte della stessa federazione. Inoltre, le teste di serie avranno il vantaggio di disputare il ritorno degli ottavi in casa. Non sussiste, invece, la regola dei gol in trasferta.

Champions League, sorteggiati gli ottavi di finale: il destino di Napoli, Milan e Inter

Di seguito il sorteggio per gli ottavi di finale:

Lipsia-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht-Napoli

Borussia Dortmund – Chelsea

Porto-Inter

Bayern Monaco-PSG

Le gare di andata si disputeranno il 14-15-21-22 febbraio del 2023, mentre il ritorno è previsto per 7-8-14-15 marzo del 2023.