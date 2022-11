Europa League, gli spareggi: Juve fortunata, la Roma va in Austria

Sorteggiati a Nyon gli spareggi per le gare di Europa League, le quali daranno accesso agli ottavi: le sfide per Juventus e Roma.

Giornata di sorteggi per le competizioni europee. Dopo aver conosciuto il destino di Napoli, Milan e Inter in Champions League, a partire dalle 13:00 è toccato a Juventus e Roma in Europa League. I bianconeri si ritrovano nella kermesse dopo essere retrocessi dalla Champions, mentre la Roma è passata al girone ma dovrà sottoporsi agli spareggi.

I match sorteggiati, infatti, sono gli spareggi per avere accesso poi agli ottavi di finale di Europa League. Da tabellone le possibili avversarie della Juventus erano: Manchester United, Monaco, PSV, Midtjylland, Union Berlino, Rennes e Nantes.

La Roma, invece, aveva alle urne Barcellona, Ajax, Siviglia, Salisburgo, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona e Shakhtar Donetsk.

Europa League, gli spareggi verso gli ottavi di finale: le avversarie di Juventus e Roma

Bisogna ricordare che, trattandosi di spareggi, sono eliminatorie dirette quindi a partita unica. Le date previste sono il 16 e il 23 febbraio del 2023. Per gli ottavi bisognerà attendere 9 e 16 marzo 2023. I quarti e le semifinali si disputeranno tra aprile e maggio, mentre la data della finale è 31 maggio 2023 alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria.

Di seguito gli accoppiamenti:

Barcellona-Manchester United

Juventus-Nantes

Sporting Lisbona-Midtjylland

Shakthar Donetsk-Rennes

Ajax-Union Berlin

Bayer Leverkusen-Monaco

Siviglia-PSV Eindhoven

Salisburgo-Roma