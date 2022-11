“L’Inter ha una grave pecca”: l’ex allenatore bacchetta i nerazzurri

L’ex allenatore dell’Inter ha riservato qualche stoccata alla formazione di Inzaghi, uscita sconfitta pure dall’Allianz Stadium di Torino

Simone Inzaghi è tornato ad accentrare le critiche su di sé e sulla sua Inter. La parentesi positiva, corroborata dal passaggio del turno di Champions League, sembra già distante. La formazione interista, con la sconfitta di Torino contro la Juventus, ha praticamente già salutato la corsa al primo posto.

I nerazzurri tuttavia devono cambiare passo anche per garantirsi un posto in Europa. Al momento, l’Inter occupa la settima posizione in campionato. Inzaghi è così stato messo sotto accusa da un ex. Un suo predecessore sulla panchina interista: Andrea Stramaccioni.

Inter, Stramaccioni duro su Inzaghi: “I nerazzurri non sono tornati in campo, manca personalità”

Intervenuto a ‘Radio Anch’io Sport’, su ‘Rai Radio 1’, l’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha sottolineato alcuni aspetti interessanti: “L’Inter nel primo tempo dava la sensazione di poter colpire. La Juve ha sofferto, i nerazzurri però non hanno saputo sfruttare le migliori occasioni. Nella seconda parte, invece, solo i bianconeri sono tornati in campo. La squadra di Allegri è apparsa più motivata, attenta e organizzata. Continua a sfoggiare la migliore difesa del campionato e ha ottenuto la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Con i prossimi rientri di Chiesa e Di Maria possono trovare nuova linfa”.

Poi ancora una stoccata alla sua ex squadra: “L’Inter ha una grave pecca di personalità. Lo testimoniano pure gli scontri diretti. Inoltre, la squadra di Inzaghi ha anche la peggiore difesa fuori casa. Vi è una mancanza di personalità alla quale il tecnico deve porre rimedio”.

Infine, su Dybala: “Lo avrei voluto nel mio parco attaccante. C’era l’occasione di prenderlo a zero. La formula di Tiago Pinto è stata intelligente. Dybala mi piace tantissimo ma posso capire che è un calciatore di particolare collocazione tattica”, ha concluso Stramaccioni.