Caos Roma-Lazio, pericolo maxi-stangata: c’è il comunicato ufficiale

Il derby di ieri tra Roma e Lazio, oltre alla vittoria degli uomini di Sarri, ha portato con sé anche un comunicato ufficiale.

Il derby di ieri sera della Capitale non è stato tra i più belli della sua storia, anzi. La gara dell’Olimpico tra Roma e Lazio, infatti, è stata contraddistinta da un sostanziale equilibrio che, però, è stato spezzato dall’errore di Ibanez e dal successivo gol siglato da Felipe Anderson.

La Lazio di Maurizio Sarri, di fatto, è stata bravissima prima a cogliere l’occasione che gli ha concesso la Roma e poi a difenderla, andando anche ‘contro’ il proprio stile di gioco. I biancocelesti, consapevoli dell’importanza della gara, si sono messi sottopalla ed hanno retto alla grande i vari attacchi degli uomini di Mourinho.

Tuttavia il Derby di ieri non è stato contraddistinto solo dal calcio giocato, ma anche da tantissime polemiche razziali. Come riportato da ‘Gazzetta.it’, infatti, il Giudice Sportivo ha fatto richiesta di un’istruttoria rapida alla Procura della FIGC per fare luce sugli eventuali cori antisemiti cantati dai tifosi della Lazio sia nel corso che al termine della partita. In serata è arrivato un comunicato ufficiale proprio da parte del club biancoceleste.

Roma-Lazio, il comunicato del club biancoleste sui cori antisemiti: “Condanniamo con la massima fermezza”

Ecco la nota ufficiale della Lazio: “La Società ha sempre condannato con la massima fermezza ogni espressione di antisemtismo e di razzismo che sono presenti ormai in quasi tutte le gare e in tutti gli stadi d’Italia. Non fanno parte della nostra cultura e non rappresentano la nostra tifoseria. Lo abbiamo sempre dimostrato con i fatti”.

Il comunicato della Lazio poi continua: “Sottolineiamo che i nostri tesserati sono andati a festeggiare sotto la curva una vittoria meritata, non certo per legittimare possibili cori di alcuni gruppi, neppure compresi e certamente non condivisi. Davanti a questi comportamenti sintomo di ignoranza la Lazio starà sempre dalla parte opposta”.