Conference League, Sarri vola in Romania dal Cluj, la Fiorentina pesca il Braga

Lazio e Fiorentina sono state le italiane protagoniste dei sorteggi per gli spareggi delle gare di Conference League, verso gli ottavi di finale.

Dopo i sorteggi di Champions League ed Europa League, a Nyon c’è stato spazio per quelli dedicati alla Conference League. Si sono sorteggiati, infatti, gli spareggi necessari affinché le squadre ancora nella competizione possano poi accedere agli ottavi di finale della terza competizione continentale per club.

Per l’Italia in gioco ci sono ancora la Fiorentina, classificatasi seconda nel suo girone, e la Lazio, retrocessa dall’Europa League come terza classifica nel proprio gruppo.

L’eliminazione sarà diretta e gli spareggi sono previsti tra il 16 e il 23 febbraio del 2023. Le vincitrici degli 8 spareggi dovranno poi affrontare le squadre che hanno vinto il proprio girone e sono di riflesso agli ottavi, ovvero Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nizza, Az Alkmaar, Slovan Bratislava, Sivvaspor, Djugarden.

Conference League, il sorteggio degli spareggi: le avversarie di Lazio e Fiorentina

Di seguito gli accoppiamenti:

Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basilea

Lazio-Cluj

Bodo Glimt-Lech Poznan

Braga-Fiorentina

Larnaca-Dnipro

Sheriff-Partizan

Ludogorets-Anderlecht

La Eden Arena di Praga sarà lo stadio che ospiterà poi la finale di Conference League il prossimo 7 giugno 2023. Ricordiamo che la vincitrice del trofeo, lo scorso anno è toccato alla Roma, si qualificherà di diretto alla successiva edizione dell’Europa League.