“Non so…”: Cremonese-Milan, la rivelazione prima della gara spiazza tutti

Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo di Cremonese-Milan, ma prima della gara c’è stata una rivelazione che ha spiazzato tutti.

Dopo la vittoria del Napoli del tardo pomeriggio contro l’Empoli con il risultato di 2-0, il Milan ha l’obbligo di vincere questa sera. I rossoneri, infatti, in caso di mancato successo, potrebbero scivolare a ben 8 punti dalla squadra guidata da Luciano Spalletti.

Il primo tempo è terminato con il risultato di 0-0, ma il Milan ha avuto più di un’occasione per sbloccare il risultato. La prima è capitata all’8 con il tiro di Brahim Diaz che viene parato senza problemi da Carnesecchi. Al 26’, invece, la grande possibilità di segnare l’ha avuta Origi. Il belga, però, si fa fermare a tu per tu dall’estremo difensore della Cremonese.

Carnesecchi è stato sicuramente il protagonista del primo tempo, visto che si è ripetuto con altre due parate: prima su Thiaw e poi ancora su Messias. Nonostante la difficoltà del match contro il Milan, per i grigiorossi sarebbe fondamentale strappare almeno un punto, visto che sono penultimi in classifica. Proprio sul futuro di Alvini, infatti, c’è stata una rivelazione prima della partita.

Cremonese-Milan, la rivelazione di Giacchetta su Alvini: “La classifica decide tante cose”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘DAZN’ sul futuro del proprio allenatore: “E’ ovvio che la classifica incide su tanti fattori. Noi rispettiamo quella e la proprietà. Anche se i tecnici vanno giudicati anche per come lavorano, per il modo di giocare che esprimono e per la loro valorizzazione dei calciatori che hanno a disposizione”.

Il dirigente ha poi concluso il suo intervento: “Il nostro percorso è difficile, e lo sapevamo. Non siamo mai riusciti a vincere ed abbiamo pochissimi punti in classifica. Non so se riusciremo a totalizzare dei punti contro il Milan, ma i giocatori stanno credendo in quello che stanno facendo”.