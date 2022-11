Alle 20.45 spazio ai primi due match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Allo Stadio Diego Armando Maradona si affrontano Empoli e Napoli.

Turno infrasettimanale per il campionato italiano. Solo due partite prima della sosta legata al Mondiale in Qatar. Il Napoli di Luciano Spalletti è la capolista, con un ruolino di marcia fino a questo momento spaventoso. La squadra azzurra non ha ancora conosciuto sconfitta, ed anche in Champions è approdata agli ottavi di finale da prima nel girone.

Ma contro le squadre piccole ci sono insidie dietro ad ogni angolo. L’Empoli arriva a questo importante match dopo la vittoria di misura conquistata in casa contro il Sassuolo. Da capire se la squadra toscana riuscirà a ricavare punti anche dall’impianto di Fuorigrotta.

Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3 ): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Raspadori. A disposizione: Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Olivera, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Zielinski, Lozano, Simeone. Allenatore: Luciano Spalletti.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Lammers, Henderson, Fazzini, Akpa Akpro, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Cambiaghi, Ebuehi, Grassi, Guarino. Allenatore: Paolo Zanetti