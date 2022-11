“Questo non piace a nessuno”: Napoli, Spalletti sbotta in conferenza

Bella vittoria per il Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa ed è apparso particolarmente contrariato.

Nell’anticipo pomeridiano della tredicesima giornata di Serie A il Napoli ha espugnato Bergamo ed ha dato ufficialmente il via alla fuga scudetto. Una vittoria di gruppo, un 2 a 1 sofferto contro un’ottima Atalanta ma tre punti fondamentali in chiave scudetto con gli azzurri che sono ormai consapevoli della sua forza.

Una bella gara di Meret, autore di un paio di parate chiavi, una prestazione maestosa della coppia composta da Juan Jesus e Kim, e una gara dove tutti hanno effettuato una grande prova ed hanno contribuito alla vittoria. Grande soddisfazione per Spalletti che si avvicina alla sosta mondiale con tre punti fondamentali.

Tra i migliori in campo c’è stato il centrocampista macedone Elijf Elmas, autore di un gol e di una prova di altissimo livello. Quantità e qualità per il giocatore, che, in una delle prime volte stagionali, ha disputato oltre 90 minuti in campo. Nel post partita Luciano Spalletti non ha però gradito alcune cose.

Napoli, Spalletti si arrabbia su Kvaratskhelia

Nel post partita Spalletti ha commentato la vittoria, ma non ha gradito le troppe domande dei cronisti riguardo il grande assente di giornata, il giovane talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Spalletti ha spiegato di non aver convocato il calciatore per evitare di rischiare, ma all’ennesima domanda su Kvicha è esploso:

“Nessuno è contento di questa situazione nello spogliatoio, si può vincere anche senza Kvaratskhelia. Non abbiamo fatto qualcosa in più perchè mancava lui, semplicemente i ragazzi sono bravi. Tutti loro devono mostrare il calcio che sanno fare”, ha chiuso cosi con grande soddisfazione l’attuale allenatore del Napoli.