Infortunati Juventus, doppio sorriso per Allegri: riecco due titolari

Buone notizie per quel che riguarda gli infortunati della Juventus. Dopo i recenti recuperi di Di Maria e Bremer, e quello ormai prossimo di Vlahovic, Allegri potrà contare sul ritorno di altri due titolari

Sorride Massimiliano Allegri dopo il successo per 2-0 nei confronti dell’Inter. Il tecnico bianconero, dopo il sorpasso in classifica agli uomini di Inzaghi, potrebbe recuperare alcune pedine fondamentali. Recuperi imminenti per la 14^ o 15^ giornata di campionato, prima della pausa Mondiale.

Dopo Chiesa e Di Maria, il tecnico bianconero si prepara a riabbracciare anche Vlahovic, il quale potrebbe tornare a disposizione già dall’imminente sfida del turno infrasettimanale contro il Verona. In caso contrario, come rivelato delle ultime indiscrezioni, l’ex Viola tornerà in campo solamente in occasione della sfida della 15^ giornata contro la Lazio.

Buone notizie anche per Paredes e McKennie, i quali hanno svolto lavoro parzialmente con il gruppo e potrebbero tornare a disposizione già dal match di giovedì contro il Verona, o per la prossima sfida contro la Lazio. Sono attese novità dall’infermeria e dai prossimi report in allenamento.

Infortunati Juventus, gli aggiornamenti su Pogba

Recuperati Chiesa, Di Maria e Bremer, la Juventus, come detto, si prepara a riabbracciare anche McKennie e Paredes, entrambi pronti a tornare a completa disposizione dopo i recenti ko muscolari. Discorso differente per Pogba: il centrocampista francese lavorerà con calma per tornare a completa disposizione in vista del prossimo match di gennaio.

L’ex Manchester United, come già rivelato nelle scorse settimane, non prenderà parte al Mondiale in Qatar, e avrà modo di lavorare con calma per il suo totale recupero in occasione della sfida della 16^ giornata tra Cremonese-Juventus.