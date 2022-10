Infortunati Juve: le novità su Bremer, Di Maria e Paredes

Gli infortunati della Juve continuano a tener banco in vista dell’ultima parte della stagione prima della sosta Mondiale. Da valutare le condizioni di Bremer, Di Mari e Paredes: occhio alle ultime novità sui tempi di recupero

Allegri incrocia le dita e spera di poter recuperare alcuni indisponibili prima della sosta Mondiale. Analizzata la situazione di Chiesa e Pogba, ancora leggermente in ritardo di condizione e rientro posticipato, cresce l’attesa per i recuperi di Bremer, Di Maria e Paredes.

Il centrale difensivo brasiliano potrebbe tornare in campo tra circa due settimane. Problema muscolare da valutare nei prossimi giorni, ma possibile ritorno tra 12-15 giorni. Stesso discorso per Paredes, il quale dovrà stare fermo ai box per circa 15 giorni.

Non è escluso che l’argentino possa prolungare il suo stop per altri 10 giorni per evitare possibili corse contro il tempo. Paredes e Di Maria, quindi, potrebbero riabbracciare il campo tra la 13^ e la 15^ giornata di Serie A.

Infortunati Juve, cresce l’ottimismo anche per Chiesa e Pogba

Analizzate le condizioni di Bremer, Di Maria e Paredes, Allegri spera di poter recuperare entro la 15^ giornata anche Chiesa e Pogba. L’ex Fiorentina, dopo l’ottimo test con l’Under 17, sarebbe pronto a far ritorno nell’elenco dei convocati, ma Allegri continua a predicare calma.

Stesso discorso per Pobga, difficilmente il centrocampista francese potrà tornare a disposizione prima della pausa Mondiale. Nella migliore delle ipotesi l’ex United potrebbe tornare nell’elenco dei convocati per la 14^ o 15^ giornata di campionato. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni.