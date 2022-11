Inter-Bologna, Thiago Motta senza parole: polemiche in diretta tv

Dopo la netta sconfitta del suo Bologna contro l’Inter di Simone Inzaghi, Thiago Motta non ha nascosto il suo disappunto per un episodio.

Dopo tre vittorie consecutive in campionato, il Bologna di Thiago Motta è caduto questa sera. I rossoblù, infatti, hanno perso contro l’Inter con un roboante 6-1. Nonostante il risultato netto, gli emiliani hanno cominciato meglio la partita.

La prima occasione del match, infatti, è stata proprio per il Bologna, che ha sfiorato il gol con il tiro di Barrow terminato di poco fuori. La squadra di Thiago Motta è comunque riuscita a passare in vantaggio al 22’ con Lykogiannis, ma poi ha subito il fortissimo ritorno dell’Inter. I nerazzurri, di fatto, hanno poi preso il largo.

La chiave di svolta della gara è sicuramente arrivata al 36’, ovvero quando Dimarco ha tramutato in rete una punizione. Proprio su questa rete, tuttavia, ci sono tante polemiche, visto che il calcio di punizione iniziale è stato concesso per un presunto fallo di Lucumì su Lautaro Martinez. Lo stesso Thiago Motta non ha per nulla nascosto il suo disappunto per l’episodio in questione.

Inter-Bologna, Thiago Motta sul fallo che ha scaturito la punizione vincente di Dimarco: “Ha inciso sicuramente”

Il tecnico del Bologna, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “La punizione del secondo gol non c’era? Ha inciso sicuramente sulla partita, e non è neanche la prima volta. Finisco qua, non ho più nulla da dire su questo episodio perché poi la responsabilità è mia che abbiamo perso la testa”.

Thiago Motta ha poi concluso il suo intervento: “Abbiamo cominciato bene la partita, il resto è tutta responsabilità mia. Capisco i calciatori perché stare in campo con queste condizioni non era affatto facile, ma poi non dobbiamo finire di giocare. Orsolini? L’ho visto bene, sia nelle partite che negli allenamenti”.