“La firma già a gennaio”: Inter, Marotta lavora per la cessione a sorpresa

L’amministratore delegato dell’Inter Marotta sta lavorando ad una cessione che porterà risorse fresche nelle casse: addio imminente.

Ancora due partite da affrontare. Poi, durante la pausa del campionato dovuta ai Mondiali, l’Inter inizierà a riflettere in vista del mercato di gennaio. In primis, ad esempio, andrà risolta la pratica riguardante Milan Skriniar, legato ai colori nerazzurri fino a giugno. I vari incontri andati in scena tra le parti non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo, con il PSG pronto a prenderlo già a gennaio. Ad inizio anno, poi, potrebbe concretizzarsi un’altra cessione.

Quella di Robin Gosens, mai realmente un fattore da quando è sbarcato a Milano. Dopo 6 mesi di complesso apprendistato nella nuova realtà, il club si aspettava un pronto rilancio da parte sua in questa stagione. I numeri, invece, sono desolanti: una sola rete in 16 apparizioni complessive (quella al Barcellona) ed appena 198 minuti trascorsi in campo. Per Simone Inzaghi il tedesco, di fatto, rappresenta una seconda scelta. A confermarlo è il fatto che, dall’inizio del campionato, l’ex Atalanta ha giocato titolare soltanto al debutto contro il Lecce.

Nelle successive, poi, si è sempre accomodato in panchina ed in ben tre occasioni lì è rimasto senza essere utilizzato. Un caso spinoso da gestire per l’amministratore delegato Beppe Marotta che, per strapparlo a Gian Piero Gasperini, aveva messo sul piatto un totale di 25 milioni. Un investimento non banale per le casse interiste rivelatosi, fin qui, infruttuoso che ha spinto la società a valutare l’idea di farlo partire in modo tale da contenere le perdite.

Inter, Gosens delude ancora: possibile il suo addio già a gennaio

Sulle tracce del terzino, stando a quanto riportato oggi da Nicolò Schira, ci sono tre squadre: il Bayer Leverkusen (che già in estate provo a prenderlo), il Wolfsburg e il Leicester dove Gosens ritroverebbe Timothy Castagne. Alla lista delle pretendenti va poi aggiunto il Borussia Monchengladbach che di recente, attraverso il direttore sportivo Roland Virkus, ha manifestato il proprio gradimento nei confronti del calciatore.

“Non conosciamo il suo stipendio ma è chiaro che ha qualità. Non posso confermare le voci che lo circondano ma stiamo osservando il mercato e vedremo come aggiungere risorse alla nostra rosa”. Il suo agente, in queste ore, ha raggiunto la Germania per avviare le trattative. Oggi, intanto, è in programma la partita contro il Bologna. Per Gosens, salvo sorprese, all’orizzonte sembra esserci l’ennesima esclusione dalla formazione titolare. La rete siglata al Camp Nou, alla fine, si è rivelato un fuoco di paglia. La firma con il nuovo club, secondo Schira, può arrivare “già a gennaio”.