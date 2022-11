Juve, l’annuncio di Allegri in conferenza fa esultare i tifosi

La Juve si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Verona. L’annuncio di Allegri in conferenza accende le speranze dei tifosi.

Ancora due partite da giocare per la Juventus, e la consapevolezza che servirà centrare due vittorie per tenere alto l’umore della piazza ma soprattutto per mantenere un trend positivo. Chiudere con 6 punti in due partite prima della sosta per Mondiali, e dunque prima della fine del 2022, sarebbe un traguardo importante e sarà probabilmente questo il diktat che Massimiliano Allegri darà ai suoi giocatori.

Resta da capire, però, quali saranno le scelte dell’allenatore. Gli infortuni sono stati una costante in queste ultimi mesi bianconeri. Qualche buona notizia è arrivata, come il rientro a sorpresa di Federico Chiesa che è tornato a disposizione dell’allenatore. C’è, poi, un’altra situazione che lo staff di Allegri sta monitorando attentamente.

Juve, Vlahovic rientra prima del Mondiale? Annuncio di Allegri

Quella di Dusan Vlahovic è una situazione delicata. L’attaccante serbo è infortunato, e le speranze di riaverlo prima della fine del 2022 devono fare i conti con la pubalgia che il giocatore che affrontando da diversi giorni. Oggi, durante la conferenza stampa che anticipa la sfida che vedrà di fronte la Juventus ed il Verona, Allegri ha parlato proprio del suo attaccante.

“Soffre di questa infiammazione tendinea, pubalgica. Ieri come corsa è andato meglio, se è a disposizione è un bene per la Juventus, altrimenti si curerà e vedremo se sarà a disposizione per domenica”, ha spiegato Allegri. Insomma, qualche segnale positivo è arrivato ma per capire se Vlahovic possa effettivamente rientrare per giocare qualche minuti dei prossimi 180′ bisognerà attendere ancora le prossime ore.