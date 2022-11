Il Lecce mette in ginocchio Gasperini, Pinamonti beffa la Roma

Lecce vittorioso contro l’Atalanta: Gasperini finisce KO sotto i colpi dei pugliesi. La Roma si fa riacciuffare al Mapei Stadium.

Sassuolo-Roma e Lecce-Atalanta sono appena finite. I due match delle 18:30, validi per il quattordicesimo turno di campionato di Serie A 2022/2023 si sono conclusi, rispettivamente 1-1 e 2-1.

I neroverdi di Alessio Dionisi ed i giallorossi di Josè Mourinho sono costretti a dividersi il bottino. Sembrava essere decisivo il gol di Tammy Abraham per la vittoria della formazione dello Special One, ma Pinamonti, nel finale di partita, beffa i capitolini con il gol dell’1-1. Conquista tre punti importantissimi anche la formazione di Baroni che mette KO i bergamaschi di Gasperini.

Sassuolo-Roma, la sintesi del match

Dopo un primo tempo a reti inviolate, Sassuolo e Roma provano il tutto per tutto nei secondi quarantacinque minuti del match al Mapei Stadium. Entrambe le formazioni, nonostante i diversi tentativi, non riescono ad andare in gol. Le reti di Rui Patricio e Consigli restano inviolate fino al fischio finale. Nella ripresa, però, tutto cambia: Abraham sblocca il match pochi minuti dopo l’ingresso in campo; poi Pinamonti rimette in parità la sfida.

Lecce-Atalanta, la sintesi del match

Il Lecce fa il colpaccio allo stadio Via del Mare. La formazione di Marco Baroni mette in ginocchio i bergamaschi di Gian Piero Gasperini che, dopo la sconfitta contro il Napoli al Gewiss Stadium, escono con le ossa rotte anche dal match contro i pugliesi. A decidere il match le reti di Baschirotto e di Di Francesco; utile solo per le statistiche, invece, la rete di Duvan Zapata.

Classifica Serie A

Napoli* 38, Milan* 30, Lazio 27, Atalanta* 27, Roma* 27, Juventus 25, Inter 24, Udinese* 24, Salernitana 17, Torino 17, Fiorentina 16, Bologna 16, Sassuolo* 16, Empoli* 14, Monza 13, Lecce* 12, Spezia* 10, Cremonese* 7, Sampdoria 6, Verona 5.

*una gara in più.