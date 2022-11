Calciomercato Juventus, è imprescindibile per Allegri: rinnovo in vista

Per Massimiliano Allegri il giocatore è imprescindibile e la Juventus sta preparando il rinnovo del contratto

La Juventus viene da quattro vittorie consecutive in campionato, l’ultima contro l’Inter ha dato una grande spinta emotiva a tutto l’ambiente. Questa sera giocherà col Verona di Bocchetti, che necessita di punti salvezza. I bianconeri non possono più sbagliare e devono prepararsi con una vittoria in attesa dello scontro diretto con la Lazio, in programma domenica alle 20:45.

La particolarità della stagione della Juve fino a questo momento, è che ha preso pochissimi gol anche se è settima in classifica. Sono infatti solo sette i gol presi dalla squadra di Allegri, tre in meno del Napoli capolista, ed è manco a dirlo la migliore del campionato. Meglio anche della Lazio che ne ha presi otto. Merito anche di prestazioni di altissimo livello di elementi come Bremer e soprattutto Danilo.

Juventus, bel colpo per Allegri: rinnovo per Danilo

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus ha in programma di rinnovare il contratto a Danilo, attualmente in scadenza nel 2024. Il difensore brasiliano sta giocando molto bene da centrale difensivo, non solo nella difesa quattro ma anche a tre. Adora la città di Torino e infatti ha comprato casa, il rinnovo dovrebbe essere fino al 2026 in modo tale da fargli chiudere la carriera in bianconero.

Classe ’91, è imprescindibile per il modo di giocare di Allegri, che ne apprezza la dedizione e le qualità tecniche. Danilo fin qui ha disputato diciotto partite tra Serie A e Champions League, siglando anche tre assist. Per lui si erano fatti avanti top club come Bayern Monaco, Barcellona, Atletico e Real Madrid, ma non ha intenzione di lasciare Torino. E la Juve prepara il rinnovo.