Infortunati Juventus, le novità su Paredes, Vlahovic e occhio a Chiesa

Cambia la situazione infortunati della Juventus a poche ore dalla sfida di campionato contro il Verona. Come confermato da Allegri in conferenza stampa, i bianconeri recupereranno alcune pedine fondamentali

Torna il sereno in casa Juventus per quel che riguarda la situazione infortuni. Come confermato da Allegri in conferenza stampa, il tecnico juventino potrà contare sul recupero totale di Paredes e Kean. I due, però, partiranno dalla panchina.

Da valutare le condizioni fisiche di Vlahovic e McKennie: i due giocatori hanno svolto lavoro differenziato e potrebbe tornare subito nell’elenco dei convocati, ma servirà tempo per valutare attentamente il da farsi. Non è escluso un nuovo forfait.

Per quel che riguarda Di Maria, invece, l’esterno offensivo argentino non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e potrebbe partire nuovamente dalla panchina. Queste le indiscrezioni raccolte alla vigilia del match dopo le parole di Allegri.

Infortunati Juventus, Chiesa ancora in panchina

Non solo Di Maria, anche Chiesa partirà ancora dalla panchina con Miretti promosso titolare. Il giovane centrocampista agirà a sostegno di Milik. Per quel che riguarda Chiesa, Allegri ha confermato che il giocatore sente ancora un po’ di fastidio al ginocchio.

Situazione normalissima durante il periodo di recupero con i primi minuti di gara dopo un lungo stop. Ecco perchè Chiesa partirà dalla panchina: non è escluso che Allegri possa risparmiarlo totalmente in vista di Juventus-Lazio.