“Inzaghi non può…”: Inter, il verdetto definitivo di Sconcerti

A parlare del momento che sta vivendo l’Inter con Simone Inzaghi alla sua guida è stato il giornalista Mario Sconcerti

L’Inter ieri è tornata alla vittoria con un grandissimo 6-1 al Meazza contro il Bologna. La partita si era messa male con la rete iniziale di Lykogiannis, che aveva fatto vedere dei fantasmi alla squadra di Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi si è tornato a parlare di esonero vista la distanza dal primo posto e le cinque sconfitte in campionato. Nessuno scontro diretto vinto e tanti punti interrogativi.

Ma il club nerazzurro ha deciso di proseguire per la propria strada, consapevole che non si può più sbagliare. C’è da dire, però, che Inzaghi ha superato un complicatissimo girone di Champions League, uscendo imbattuto dalla doppia sfida con il favorito Barcellona. Questo gli ha indubbiamente dato credito e, tra l’altro, merita di giocarsi gli ottavi con il Porto. Del momento dell’allenatore ha parlato Mario Sconcerti.

Inter, il giudizio di Sconcerti su Inzaghi

Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha parlato del momento di Inzaghi e dell’Inter: “Inzaghi non può prendersi le colpe dei giocatori, forti, che sbagliano cose elementari. Marotta lo ha capito e parla di loro quando dice che ci sono delle riflessioni dure da fare”. Poi continua: “L’ad ha deciso di cancellare l’alibi, quando il tecnico è trasparente i calciatori sanno a chi andranno le colpe”.

Gestire uno spogliatoio non è per niente semplice e c’è da dire che per le cinque sconfitte subite dall’Inter in campionato, Inzaghi ha le sue responsabilità. Ma non è l’unico colpevole, è chiaro. Ridurre tutto ai presunti cambi sbagliati non è corretto, perché, dopo tutto, in campo vanno sempre i giocatori che fin qui non hanno espresso al massimo le loro potenzialità.