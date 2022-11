“È inspiegabile”: Juve, ancora caos e polemiche. Duro attacco social

La Juve, contro il Verona, ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Serie A: le polemiche però non accennano a placarsi. C’è un nuovo attacco.

La Juventus ha ottenuto, contro il Verona, il suo quinto successo consecutivo nel campionato italiano di massima serie. Non resta ora che affrontare la Lazio di Sarri, prima della sosta per i Mondiali. Ma è proprio in merito al match di quest’oggi che non accennano a placarsi le polemiche. L’ultimo attacco social.

La Juventus, quindi, ha oggi vinto contro il Verona al Bentegodi. A regalare i tre punti è stato l’unico gol del match segnato da Moise Kean. Ma non è mancato il caos, in riferimento specialmente a un episodio non considerato abbastanza per assegnare un eventuale calcio di rigore ai gialloblù.

Protagonista dell’accaduto in campo è stato Danilo. Di quanto accaduto con il difensore in area di rigore bianconera hanno parlato in molti. Ma l’ultimo attacco è arrivato, via social, soltanto poco fa.

Verona-Juventus, è ancora caos per quanto avvenuto con Danilo nel match: arriva un ulteriore attacco social

Così, quindi, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, il giornalista Enrico Varriale: “Arriva il quinto successo consecutivo per la Juventus, che ora è al terzo posto. Ma l’Hellas Verona, con una grande prova, avrebbe meritato almeno il pari”.

E poi il riferimento più nello specifico è andato a quanto avvenuto con l’episodio più discusso del match: “L’arbitro Di Bello e il Var, affidato a Guida, ne combinano di tutti i colori negando un rigorone per mano di Danilo. Senza on field review. Inspiegabile“.