Juventus, Allegri spiazza tutti: “Devo dargli un premio”

La Juventus la spunta contro il Verona grazie al gol di Kean, anche se il match ha portato con sé polemiche: le parole di Allegri stupiscono.

La Juventus ha ottenuto la sua quinta vittoria consecutiva in Serie A. Dopo il successo ottenuto contro l’Inter, i bianconeri l’hanno infatti spuntata anche contro il Verona. Non senza polemiche. Al termine del match ha parlato poi lo stesso Massimiliano Allegri.

Al termine della gara giocata al Bentegodi, quindi, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ lo stesso Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha esordito affermando: “Sicuramente non è stata una bellissima partita sul piano tecnico, ma sappiamo che giocando loro a tutto campo dovevamo capirla e interpretarla”.

“I ragazzi – ha aggiunto – in alcune situazioni potevamo fare meglio ma è un segno importante per la squadra. Arrivavamo da un periodo faticoso e con giocatori fuori. Per fortuna i cambi ci hanno dato una mano. Non ho nulla da dire ai ragazzi, se non complimentarmi“. Ma il suo discorso non è finito qui.

Juventus, al termine del match contro il Verona ha parlato Allegri: “Non ho nulla da dire ai ragazzi”. Poi l’ammissione

Dopo la vittoria di misura ottenuta dai suoi, quindi, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Oltre ad aver elogiato i suoi per i tre punti conquistati contro il Verona, ha poi voluto parlare nello specifico di Alex Sandro, espulso nel finale.

Le sue parole hanno sicuramente stupito: “Su quell’azione doveva far fallo Paredes in uscita, poi i difensori accorciare su Henry. Alla fine Alex Sandro per fortuna ha fatto come un gol, fermando Henry: non gli va fatta la multa ma dato un premio“.